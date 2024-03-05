شبح الظلام الرقمي يُخيم على المنطقة: انقطاع 3 كابلات في البحر الأحمر يهدد الإنترنت في الشرق الأوسط

بقلم: يورونيوز

انقطعت 3 كابلات عالمية للاتصالات والإنترنت تمر عبر مياه البحر الأحمر يوم الثلاثاء، ما أدى إلى توقف حوالي 25% من حركة البيانات بين قارتي آسيا وأوروبا، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

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وذكرت الوكالة أن، ثلاثة أسلاك اتصالات دولية تمر تحت مياه البحر الأحمر، والتي توفر خدمات الإنترنت والاتصالات اُنْقُطِعَت يوم الاثنين، دون ذكر المزيد من التفاصيل والأسباب حول انقطاعها.

وقالت شركة "إتش جي سي غلوبال كوميونيكيشن" ومقرها هونغ كونغ في بيان، إن الأسلاك المتضررة تشمل: كابل "آسيا-أفريقيا-أوروبا1" وكابل "أوروبا-الهند" وكابل "سيكوم تي جي إن غولف".

وكان موقع "غلوبس" الإسرائيلي قد اتهم الحوثيين بقطع 4 كابلات للاتصالات في البحر الأحمر، وأضاف أن إصلاح هذه الأسلاك قد يستغرق شهرين على الأقل.

ونفي الحوثيون استهداف اي كابلات للإتصالات في البحر الأحمر. وقال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي: "ليس لدينا أي نية لاستهداف الكابلات البحرية التي توفر الإنترنت لدول المنطقة".

ويستهدف الحوثيون السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر/ تِـشْرِين الثاني احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة.