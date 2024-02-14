مقاتلات أمريكية تقلع من حاملة الطائرات أيزنهاور في البحر الأحمر لضرب مواقع في اليمن

بقلم: يورونيوز

جدد الحوثيون في اليمن عزمهم مواصلة استهدافهم سفن الشحن الإسرائيلية، والسفن العسكرية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة، ما لم يتم وقف لإطلاق النار في غزة.

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شنت المقاتلات الأمريكية غاراتها على مواقع يمنية، منطلقة من ظهر حاملة الطائرات أيزنهاور التي تجوب البحر الأحمر، قائلة إن إصابتها للأهداف "دقيقة".

وتقول القوات الأمريكية إن الغارات التي تشنها على اليمن، مكنت من تأمين إبحار أكثر من ألفي سفينة شحن في البحر الأحمر، لكنها أقرت في المقابل أن أكبر التحديات يتمثل في المحافظة على مستوى عال من الجاهزية طيلة اليوم، مضيفة القول إنها قادرة على مواصلة المهمة إلى أجل غير مسمى.