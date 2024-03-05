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شاهد: تحطم طائرة صغيرة بولاية تينيسي الأمريكية وهذه آخر كلمات الطيار

تحطم طائرة صغيرة في ناشفيل
تحطم طائرة صغيرة في ناشفيل Copyright George Walker IV/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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أوضحت إدارة الشرطة بمحافظة ناشفيل أنّ الطائرة، ذات المحرك الواحد، تحطمت ليلة الاثنين قبالة الطريق السريع رقم 40 في الجزء الغربي من المدينة.

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أكدت الشرطة مقتل خمسة أشخاص بعيد تحطم طائرة صغيرة بالقرب من طريق سريع في ناشفيل بولاية تينيسي، مما أدى إلى إغلاق عدة مسارات طرقية أمام حركة المرور.

وأوضحت إدارة الشرطة بمحافظة ناشفيل أنّ الطائرة، ذات المحرك الواحد، تحطمت ليلة الاثنين قبالة الطريق السريع رقم 40 في الجزء الغربي من المدينة.

وأوضح متحدث باسم الشرطة للصحفيين أن برج المراقبة في مطار جون تيون في ناشفيل تلقى رسالة من طيار في حوالي الساعة 7:40 مساء بالتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأضاف أن الطيار قال إن "طائرته تعاني من عطل في المحرك والطاقة، وتحتاج إلى إذن للهبوط".

ونشرت الشرطة صورة لحطام الطائرة الصغيرة المتفحمة على العشب على طول الطريق السريع. وقال مسؤولو قطاع النقل إن الممرات المتجهة شرقاً للطريق السريع رقم 40 قد تمّ إغلاقها.

وقالت هيئة مطار ميتروبوليتان ناشفيل إن الحادث وقع على بعد 3 أميال جنوب مطار جون سي تون. ومن المقرر أن يُشرف المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية على التحقيق في هذا الحادث.

المصادر الإضافية • أ ب

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