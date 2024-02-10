EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

كأنه مشهد من فيلم: هبوط اضطراري لطائرة خاصة على طريق سريع في فلوريدا يخلف قتيلين

طائرة خاصة صغيرة تهيط على الطريق السريع 75 جنوب غرب فلوريدا
طائرة خاصة صغيرة تهيط على الطريق السريع 75 جنوب غرب فلوريدا Copyright Andrew West/2024
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

اضطرت طائرة خاصة صغيرة للقيام بهبوط اضطراري على الطريق السريع 75 جنوب غرب فلوريدا، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة وتوقف حركة المرور مع تصاعد عمود من الدخان الأسود في الهواء. وقالت السلطات إن شخصين لقيا حتفهما في الحادث

اعلان

وحددت إدارة الطيران الفيدرالية الطائرة على أنها "Bombardier Challenger 600"، وقالت إن 5 أشخاص كانوا على متنها عندما وقع الحادث. 

وقد تم إرسال سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وانتشال ثلاثة من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها أحياء من الحطام.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث وقع الساعة الثالثة بعد الظهر، وقد أقلعت الطائرة من مطار في "جامعة ولاية أوهايو" في كولومبوس، وكان من المقرر أن تهبط في نابولي.

وكان أحد الطيارين قد اتصل بالبرج وطلب الهبوط الاضطراري وقال إنهم فقدوا كلا المحركين. إلا أن البرج فقد الاتصال ثم شاهد عمال المطار الدخان المتصاعد من الطريق السريع على بعد أميال قليلة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: التايوانيون يستقبلون عام التنين بالأزهار وأدوات الزينة

دراسة جديدة: لهذه الأسباب لا يُعد المال شرطاً أساسياً للسعادة

قاد أشهر الفرق في العالم.. وفاة قائد الأوركسترا الياباني الشهير سيجي أوزاوا

تحطم طائرة ضحايا الولايات المتحدة الأمريكية فلوريدا