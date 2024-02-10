كأنه مشهد من فيلم: هبوط اضطراري لطائرة خاصة على طريق سريع في فلوريدا يخلف قتيلين

بقلم: يورونيوز

اضطرت طائرة خاصة صغيرة للقيام بهبوط اضطراري على الطريق السريع 75 جنوب غرب فلوريدا، ما أدى إلى اصطدامها بمركبة وتوقف حركة المرور مع تصاعد عمود من الدخان الأسود في الهواء. وقالت السلطات إن شخصين لقيا حتفهما في الحادث

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وحددت إدارة الطيران الفيدرالية الطائرة على أنها "Bombardier Challenger 600"، وقالت إن 5 أشخاص كانوا على متنها عندما وقع الحادث.

وقد تم إرسال سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وانتشال ثلاثة من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها أحياء من الحطام.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث وقع الساعة الثالثة بعد الظهر، وقد أقلعت الطائرة من مطار في "جامعة ولاية أوهايو" في كولومبوس، وكان من المقرر أن تهبط في نابولي.

وكان أحد الطيارين قد اتصل بالبرج وطلب الهبوط الاضطراري وقال إنهم فقدوا كلا المحركين. إلا أن البرج فقد الاتصال ثم شاهد عمال المطار الدخان المتصاعد من الطريق السريع على بعد أميال قليلة.