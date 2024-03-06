فيديو: مشهد لا يُصدّق.. البرق يخترق قلب طائرة ركّاب في الجو

بقلم: يورونيوز

وثق مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، بالقرب من مطار فانكوفر الدولي في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، لحظة اختراق صاعقة لطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها.

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ويظهر الفيديو الخاطف للأنفاس، كيف تمايلت الطائرة في الهواء بعد أن ضربتها الصاعقة، ويقول الشاب الذي شارك اللقطات لـ"City News" إن ذلك حدث يوم 3 مارس في عطلة نهاية الأسبوع، قبل الساعة 7.30 مساء بقليل.

وشوهدت الطائرة، التابعة لشركة طيران كندا أثناء اتجاهها إلى مطار هيثرو في لندن وهي تقلع من مطار فانكوفر الدولي قبل أن يضربها البرق، وإذا بالسماء تضيء. وأكملت الطائرة مسارها دون أن تتأثر.