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ياسين عدلي يختار اللعب لمنتخب فرنسا ويدير ظهره للجزائر

ياسين عدلي
ياسين عدلي Copyright Luca Bruno/AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلن اللاعب الفرنسي جزائري الأصل ياسين عدلي اليوم الأربعاء أن هدفه هو اللعب لمنتخب فرنسا بعد فترة من التكهنات والانتظار حاول خلالها الاتحاد الجزائري لكرة القدم إقناع اللاعب بتمثيل ألوانه.

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وجاء إعلان لاعب وسط نادي إيه سي ميلان الإيطالي خلال مؤتمر صحفي قبل لقاء النادي مع سلافيا براغ التشيكي بكأس الدوري الأوروبي.

وولد عدلي (23 عاماً) في فرنسا لأبوين جزائريين ومثل المنتخب الفرنسي بالفئات العمرية المختلفة للناشئين بين عامي 2015 و2019.

وقال لاعب نادي بوردو السابق: " "الجزائر أم فرنسا؟ كلاعب، أريد اللعب على أعلى مستوى. اللعب مع المنتخب الفرنسي هو هدفي".

ويأتي تصريح عدلي بعد أيام من إعلان الاتحاد الجزائري تعيين السويسري فلاديمير بيتكوفيتش مدرباً للمنتخب عقب إنهاء عقد المدرب السابق جمال بلماضي.

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