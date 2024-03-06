ياسين عدلي يختار اللعب لمنتخب فرنسا ويدير ظهره للجزائر

بقلم: يورونيوز

أعلن اللاعب الفرنسي جزائري الأصل ياسين عدلي اليوم الأربعاء أن هدفه هو اللعب لمنتخب فرنسا بعد فترة من التكهنات والانتظار حاول خلالها الاتحاد الجزائري لكرة القدم إقناع اللاعب بتمثيل ألوانه.