فيديو. شاهد: المشاركون في قمة "أستراليا-آسيان" يختتمون اجتماعهم بمداعبة " الكوالا" وإطعامه في ملبورن

رحب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بزعماء دول جنوب شرق آسيا في ملبورن لحضور قمة خاصة للاحتفال بمرور 50 عاما على تعاون بلاده مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وبعد الاجتماع، أتيحت لهم الفرصة لمداعبة "الكوالا"، أحد أكثر الحيوانات المحلية شهرة في أستراليا. واستضاف ألبانيز زعماء لاوس، الرئيس الدوري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وبروناي وكمبوديا والفلبين وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، بالإضافة إلى تيمور الشرقية، الدولة المراقبة. وتعد الآسيان، ككتلة، ثاني أكبر شريك في مجال التجارة الثنائية لأستراليا بعد الصين.

رحب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بزعماء دول جنوب شرق آسيا في ملبورن لحضور قمة خاصة للاحتفال بمرور 50 عاما على تعاون بلاده مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وبعد الاجتماع، أتيحت لهم الفرصة لمداعبة "الكوالا"، أحد أكثر الحيوانات المحلية شهرة في أستراليا. واستضاف ألبانيز زعماء لاوس، الرئيس الدوري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وبروناي وكمبوديا والفلبين وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، بالإضافة إلى تيمور الشرقية، الدولة المراقبة. وتعد الآسيان، ككتلة، ثاني أكبر شريك في مجال التجارة الثنائية لأستراليا بعد الصين.