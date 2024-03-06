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شاهد: إعصاران يضربان أنطاليا التركية ويخلفان جرحى وخسائر مادية

هطول أمطار غزيرة في أنطاليا، جنوب تركيا، 13 فبراير 2024.
هطول أمطار غزيرة في أنطاليا، جنوب تركيا، 13 فبراير 2024. Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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ضرب إعصاران منفصلان مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وألحقا أضراراً بالأراضي الزراعية مساء الثلاثاء 5 آذار/مارس

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 قالت وسائل الإعلام التركية إن الإعصارين تسببا بحدوث أضرار في مناطق ديمرة وكوملوكا وفينيكي ومانافجات.

وبحسب ما ورد من أنباء فقد أصيب ستة أشخاص عندما دمر الأعصاران الدفيئات الزراعية وألحقت أضرارا بالمباني. 

وذكرت صحيفة حريت اليومية أن حوالي كيلومتر مربع من الدفيئات الزراعية تضررت في كوملوكا، مركز الزراعة الدفيئة.

وقال رئيس غرفة زراعة كوملوكا إن الإعصار امتد في كوملوكا على مسافة 12 كيلومتراً  بينما تراوح قطره بين 70 إلى 80 متراً.

كما هطلت أمطار غزيرة على المنطقة تسببت بغمر الشوارع والأنفاق، وعلقت المركبات على الطرق المغمورة بالمياه.

المصادر الإضافية • أ ب

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