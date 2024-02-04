شاهد: تعطل حركة السفر في الصين بسبب عاصفة ثلجية

بقلم: يورونيوز

أدى تساقط الثلوج بغزارة على وسط وشرق الصين إلى تعطيل وسائل النقل في مقاطعتي آنهوي وهوبي وسط ذروة السفر المستمرة في عيد الربيع.

اعلان

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية (سي سي تي في) يوم الأحد أن الثلوج تساقطت منذ يوم الأربعاء في عدة مدن عبر مقاطعات آنهوي وأثرت على عدة أقسام من الطرق السريعة في المقاطعة.

وبسبب الظروف الثلجية، تم إغلاق أكثر من 95 محطة لرسوم الطرق السريعة اعتبارًا من صباح الأحد في جميع أنحاء المقاطعة، مما أثر على العديد من المسافرين.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية المحلية أن يستمر تساقط الثلوج حتى صباح الاثنين، ومن المتوقع أن يصل تساقط الثلوج المتراكمة إلى 20 سم.

ومع الضباب المتجمد الذي جلبته الثلوج، ألغت ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي المجاورة، أكثر من 200 رحلة جوية يوم الأحد.

كما أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الصينية يوم السبت تحذيرًا من عاصفة ثلجية في وسط وشرق الصين، ومن المتوقع أن تتأثر مقاطعات خنان وهوبي وآنهوي وجيانغسو وقويتشو بالإضافة إلى تشونغتشينغ.