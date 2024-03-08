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زيارة سريّة إلى القاهرة والدوحة..هل ينجح مدير الإستخبارات الأمريكية في إنقاذ المفاوضات بشأن غزة؟

وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية
وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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وصل مدير الإستخبارات الأمريكية (CIA)، وليام بيرنز، سراً إلى القاهرة، وتوجه من بعدها إلى الدوحة قبل وزيارته إلى تل أبيب، في آخر محاولة له لإنقاذ المفاوضات بشأن غزة، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع.

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وتتزامن هذه الزيارة، التي لم تُعلن عنها الولايات المتحدة بشكل رسمي، مع قرب بداية شهر رمضان.

و قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية أجرى لقاءات سرية في القاهرة والدوحة، في انتظار أن يصل في وقت متأخر الخميس إلى تل أبيب.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن زيارة بيرنز إلى المنطقة هي محاولة في اللحظة الأخيرة من جانب إدارة بايدن لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى، وإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل بداية شهر رمضان.

لكن صحيفة واي نت "Ynet" العبرية، قالت إنّه من المستبعد أن يتوجه مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى إسرائيل، بعد أن زار القاهرة والدوحة، وأوضحت أن المسؤولين في إسرائيل لا يتوقعون التوصل إلى صفقة قبل بداية شهر رمضان.

وأكّد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سوليفان، لعائلات المحتجزين الأمريكيين، الأربعاء 6 مارس/آذار، إن الإدارة الأمريكية ستواصل الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق حتى بعد بداية شهر رمضان، بحسب مصادر مطلعة.

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