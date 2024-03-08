زيلينسكي يصل إسطنبول ويناقش مع أردوغان الحرب في بلاده وممر الحبوب

بقلم: يورونيوز

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتعلق بمسار الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا.

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وقال مسؤول حكومي تركي إنه من المتوقع أن يقوم أردوغان بالضغط خلال المحادثات التي تجري في أسطنبول من أجل إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا التي دخلت الآن عامها الثالث.

وتتناول المحادثات كذلك إجراء جديدا محتملا، من شأنه أن يضمن سلامة الملاحة للسفن التجارية في البحر الأسود.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي يواصل فيه زيلينسكي الضغط على دول أخرى خصوصًا الغربية منها، للحصول على المزيد من الذخائر والأسلحة لوقف تقدم القوات الروسية التي تحاول تحقيق مكاسب أعمق في الجزء الغربي الذي تسيطر عليه أوكرانيا من منطقة دونيتسك، وكذلك التوغل في منطقة خاركيف شمالها.

وفي وقت لاحق من عام 2022، توسطت تركيا أيضًا، جنبًا إلى جنب مع الأمم المتحدة، في اتفاق بين روسيا وأوكرانيا سمح بشحن ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. لكن روسيا انسحبت من الاتفاق العام الماضي، متعللة بوجود عقبات أمام تصديرها للأغذية والأسمدة.