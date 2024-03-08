شاهد: تظاهرات حاشدة في صنعاء تضامناً مع الفلسطينيين بقطاع غزة

بقلم: يورونيوز
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شهدت العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، الجمعة، مظاهرة حاشدة بمشاركة الآلاف من الأشخاص، تضامنا مع الفلسطينيين في غزة التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من 5 أشهر.
تنظم جماعة أنصار الله احتجاجات كل يوم جمعة تقريباً، منذ تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وردد المتظاهرون الشعارات وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات الشعار الرسمي للحوثيين. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، استهدف الحوثيون السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.
وفي الأسابيع الأخيرة، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من حلفاء آخرين، غارات جوية استهدفت مواقع يمنية.