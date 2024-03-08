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شاهد: تظاهرات حاشدة في صنعاء تضامناً مع الفلسطينيين بقطاع غزة

تظاهر آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة- الجمعة 8 آذار 2024
تظاهر آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة- الجمعة 8 آذار 2024 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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شهدت العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، الجمعة، مظاهرة حاشدة بمشاركة الآلاف من الأشخاص، تضامنا مع الفلسطينيين في غزة التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من 5 أشهر.

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تنظم جماعة أنصار الله احتجاجات كل يوم جمعة تقريباً، منذ تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في 7  تشرين الأول/أكتوبر.

وردد المتظاهرون الشعارات وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات الشعار الرسمي للحوثيين. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، استهدف الحوثيون السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وفي الأسابيع الأخيرة، شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من حلفاء آخرين، غارات جوية استهدفت مواقع يمنية.

المصادر الإضافية • أ ب

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