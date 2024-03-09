"اعتراف بدورها الحيوي".. كندا تعلن استئناف تمويل "الأونروا" بعد تجميد مؤقت

بقلم: يورونيوز

وكانت أوتاوا قد أوقفت التمويل في 26 يناير بعد أن زعمت إسرائيل أن بعض الموظفين في الوكالة شاركوا في الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

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أعلن وزير التنمية الدولية أحمد حسين يوم الجمعة، أن كندا ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى "الأونروا"، لتصبح بذلك إحدى أوائل الجهات المانحة الدولية التي تعلن عن مثل هذه الخطوة، وتتراجع عن قرار تعليقها للتمويل قبل فترة.

وكانت أوتاوا قد أوقفت التمويل في 26 يناير بعد أن زعمت إسرائيل أن بعض الموظفين في الوكالة شاركوا في الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال حسين في بيان: "سترفع كندا التجميد المؤقت للتمويل المقدم للأونروا"، لكنه لم يحدد تاريخًا محددًا لذلك. وأضاف: "تلعب الأونروا دورًا حيويًا في غزة".

وكان رئيس الوزراء جاستن ترودو قد صرح يوم الخميس، أن أوتاوا تنتظر نتائج تحقيق داخلي للأمم المتحدة في المزاعم الإسرائيلية بشأن تورط 12 موظفًا من الأونروا في هجمات حماس في السابع من أكتوبر.

يذكر أن 16 جهة مانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، أوقفت تمويلها للأونروا.

وفي يوم الخميس، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا ستمنح الأونروا مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون يورو (21.88 مليون دولار).

وستضاف هذه المساعدات إلى مبلغ 3.5 مليون يورو التي تعهدت بها إسبانيا بالفعل في فبراير.