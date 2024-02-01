كيف سيواجه سكان غزة الجوع ومصاعب الحياة اليومية في ظل وقف مساعدات الأونروا؟

بقلم: يورونيوز

لعبت الأونروا دوراً مهماً في توفير الغذاء والماء والمأوى خلال الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. ويخشى السكان من مجاعة وكارثة محتملة، ويحثون على الحاجة إلى تمويل فوري.

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أثار وقف المساعدات الإنسانية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة، الأونروا، بسبب مزاعم إسرائيل عن تورط 12 موظفا في هجوم حماس، مخاوف بين الفلسطينيين.

ودفعت الاتهامات الإسرائيلية الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى إلى قطع التمويل عن الأونروا، مما أثر على ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط.

ولعبت الأونروا دوراً مهماً في توفير الغذاء والماء والمأوى خلال الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. ويخشى السكان من مجاعة وكارثة محتملة، ويحثون على الحاجة إلى تمويل فوري.

وتقول الأمم المتحدة إنه لا ينبغي معاقبة الوكالة بأكملها بسبب "التصرفات" المزعومة للعمال، والذين سوف يخضعون للمساءلة.

كما دعا تحالف يضم 20 منظمة إغاثة، بما في ذلك المجلس النرويجي للاجئين وأوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة، إلى استعادة التمويل، قائلًا إن تقديم الأونروا للمساعدات الإنسانية "لا يمكن استبداله".

وقدمت الولايات المتحدة، أكبر مانح، ودول أخرى أكثر من 60 في المائة من ميزانية الأونروا في عام 2022. وتحذر الوكالة من أنها قد تضطر إلى وقف دعمها في غزة بحلول نهاية فبراير-شباط.