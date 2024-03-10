قادة ليبيون يناقشون عملية سياسة في القاهرة بهدف إنجاح الانتخابات في بلادهم

بقلم: يورونيوز

ناقش القادة الليبيون والأمين العام لجامعة الدول العربية العملية السياسية الليبية، وسبل حل معظم القضايا الخلافية لإنجاح الانتخابات. وقال أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن القادة اتفقوا على تشكيل لجنة فنية "لإنهاء الأمور العالقة".

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التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ومقرهما طرابلس، ورئيس مجلس النواب في شرق البلاد عقيلة صالح، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الأحد في القاهرة.

غرقت ليبيا الغنية بالنفط في الفوضى، بعد أن أطاحت انتفاضة مدعومة من حلف الناتو بالعقيد معمر القذافي، الذي حكم البلاد لفترة طويلة وقتله في عام 2011.

وفي الفوضى التي أعقبت ذلك، انقسمت البلاد بين إدارتين متنافستين في الشرق والغرب، مدعومتين من ميليشيات مارقة وحكومات أجنبية.

تنبع الأزمة السياسية الحالية في البلاد من الفشل في إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، ورفض رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة - الذي قاد حكومة انتقالية في العاصمة طرابلس - التنحي عن منصبه. وردًا على ذلك، عيّن البرلمان في شرق البلاد رئيس وزراء منافس يحكم النصف الشرقي من البلاد.