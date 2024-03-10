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نتنياهو يعتبر بايدن مخطئا حين اعتبر سياسته تضر بالدولة العبرية

جو بايدن 2024/03/09
جو بايدن 2024/03/09 Copyright Manuel Balce Ceneta/AP.
بقلم:  يورونيوز
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نتنياهو إنه "يجب أن يولي اهتمامًا أكبر للأرواح البريئة التي تُزهق نتيجة للإجراءات الحربية التي اتخذها" في غزة. في الآن نفسه نفى بايدن وجود خط أحمر تجاه إسرائيل، وقال إنه لن يتخلى عنها أبدا.

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خلال مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن مخطئا، عندما قال عنه بايدن: "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها". 

وكان بايدن أعرب عن اعتقاده بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يضر بإسرائيل أكثر مما يساعدها"، في الطريقة التي يشن بها هجومه على الفلسطينيين في غزة.

 وأشار بايدن في مقابلة مع جوناثان كبهارت من قناة "أم أس أن بي سي"، إلىالاجتياح الإسرائيلي المحتمل لمدينة رفح، حيث لجأ هناك أكثر من 1.3 مليون فلسطيني، وقال: "... لن أترك إسرائيل أبدًا... لذلك ليس هناك خط أحمر".

وكان الرئيس الأمريكي يأمل في تأمين وقف مؤقت لإطلاق النار قبل بدء شهر رمضان، يرافقه تبادل الأسرى، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

المصادر الإضافية • أ ب

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