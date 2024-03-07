"أهجم على طهران".. معارضون إيرانيون يوجهون رسالة إلى نتنياهو

بقلم: يورونيوز

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن معارضين للنظام الإسلامي نظموا وقفة فوق جسر للمشاه في العاصمة الإيرانية طهران حملوا خلالها لافتات تدعم إسرائيل.

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وطبقاً للصحيفة، طالب المعارضون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهجمة إسرائيلية على طهران تساعدهم على التخلص من الحكم الإسلامي في البلاد، بحسب وصفهم.

وتأتي الواقعة بعد أكثر من شهر على زيارة المعارض الإيراني وحيد بهشتي لإسرائيل في يناير – كانون الثاني.

وأصبح بهشتي أول إيراني يلقي خطاباً بالكنيست الإسرائيلي حيث وجه رسالة قال فيها "نحن مستعدون" لهجمة إسرائيلية على إيران.

وقال بيهشتي: "يقول الإيرانيون إنهم مستعدون لهجوم إسرائيلي يسحق نظام آية الله (خامنئي)، وعندها سينضم الشعب الإيراني ويساعد في إسقاط النظام".

وأضاف: "في رحلتي الأخيرة إلى إسرائيل، باعتباري أول إيراني يتحدث في الكنيست، ذكرت أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو القضاء على الجمهورية الإسلامية. لدينا جيش قوامه 80 مليون إيراني متعطش للحرية والديمقراطية".

واستكمل المعارض الإيراني قوله: "كما أكدت على استهداف المسؤولين الرئيسيين في الحرس الثوري الإيراني والمواقع النووية ومقرات النظام داخل إيران".

The message of the Iranian people to Prime Minister Benjamin @netanyahu in support of my remarks in the Israeli Parliament.



On Tuesday 5th March 2024, having boycotted the circus-style elections in Iran, the brave Iranian freedom fighters hung a banner from a pedestrian bridge… pic.twitter.com/Vi3jz9L7z5 — Vahid Beheshti (@Vahid_Beheshti) March 5, 2024

بالتزامن، وجه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، تحذيرا شديد اللهجة لإسرائيل و"حلفاءها"، قائلا إن جبهة المقاومة المدعومة من طهران لم تظهر بعد كامل قدراتها على صعيد القوة العسكرية والردع وأن على إسرائيل يتوقع "المزيد من المفاجآت".

وأضاف "لم نستخدم بعد كل قدراتنا. لقد أثبتنا أنه لا يمكن اعتبارنا أمرا مفروغا منه. اليوم، تبنت جبهة المقاومة، وخاصة حماس، نهجا عدوانيا يعتمد على تصميمها والسلاح الموجود تحت تصرفها. هؤلاء هم الشباب الذين لم يكن بوسعهم في الماضي سوى استخدام أيديهم العارية للدفاع ضد إسرائيل".