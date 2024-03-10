بقلم: يورونيوز

الحرب على غزة: قصف لا يهدأ واشتباكات ضارية بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية على محاور عدة

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مع دخول الحرب على غزة يومها الـ156، لا تزال إسرائيل مستمرة في حربها الدامية على القطاع المنكوب، وتواصل ضرباتها بشراسة على مدن وبلدات في مختلف الأنحاء الشمالية والوسطى والجنوبية.

وأسفرت هذه الحرب التي بدأتها الدولة العبرية للقضاء على حركة حماس، عن مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، 72 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، بحسب وزارة الصحة.

وارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع بحسب المصدر نفسه إلى 25.