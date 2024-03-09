شاهد: وصول المساعدات إلى غزة عبر المظلات

بقلم: يورونيوز

وصلت المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة اليوم السبت عبر المظلات، في وقت تزداد حاجة المواطنين إليها.

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وأدت خمسة أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى تدمير جزء كبير من قطاع غزة الذي تديره حماس، وأدت إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.

ويتدافع العديد من الفلسطينيين، وخاصة في الشمال المدمر، للحصول على الغذاء من أجل البقاء.

وقالت جماعات الإغاثة إنه أصبح من المستحيل تقريبًا توصيل الإمدادات داخل معظم الأراضي المحاصرة بسبب صعوبة التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، والأعمال العدائية المستمرة وانهيار النظام العام.