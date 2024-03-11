شاهد: فيضانات وانهيارات أرضية مرعبة في جزيرة سومطرة الإندونيسية تخلف 26 قتيلاً و11 مفقوداً

بقلم: يورونيوز

يواصل عمّال الإنقاذ انتشال المزيد من الجثث مع بدء انحسار المياه بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار في جزيرة سومطرة الإندونيسية، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 26 شخصًا و11 مفقودًا، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

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وغمرت الأمطار الموسمية، إلى جانب مياه النهر التي ارتفع منسوبها، تسع مناطق ومدن في مقاطعة سومطرة الغربية منذ يوم الخميس.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، تسبب انهيار طيني كبير في فيضان نهر على ضفافه في منطقة بيسيسير سيلاتان. وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن جهود الإغاثة تعرقلت بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتضرر الجسور والطرق التي أغلقها الطين الكثيف والحطام.

وقال المتحدث باسم الوكالة عبد المهاري إن رجال الإنقاذ انتشلوا المزيد من الجثث، معظمها في القرى الأكثر تضرراً في بيسيسير سيلاتان، ومنطقة بادانج باريامان المجاورة لها، مما يرفع عدد القتلى إلى 26.

وأصيب قرويان على الأقل، وما زال رجال الإنقاذ يبحثون عن 11 شخصًا في عداد المفقودين.

وقال موهاري إن الأمطار الموسمية في مقاطعة سومطرة الغربية غمرت أكثر من 37 ألف منزل ومبنى. وجرفت الفيضانات ما لا يقل عن ثلاثة منازل وتضرر 666 منزلا آخر.

كما تسببت الفيضانات في تدمير 26 جسراً و45 مسجداً و25 مدرسة. وقالت الوكالة إن الإعصار دمّر 13 طريقًا ووحدتين لنظام الري، مما أدى بدوره إلى غمر 113 هكتارًا (279 فدانًا) من حقول الأرز و300 متر مربع (3220 قدمًا مربعًا) من المزارع.

وتتسبب الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات متكررة في إندونيسيا، وهي دولة أرخبيلية تضم أكثر من 17 ألف جزيرة يعيش ملايين الأشخاص فيها في مناطق جبلية أو بالقرب من السهول.