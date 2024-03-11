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عابر للقارات وقادر على حمل رؤوس نووية.. الهند تطلق صاروخ "أغني-5" المطور محليا

عرض الصاروخ الباليستي بعيد المدى " أنغي-5" خلال عرض يوم الجمهورية، في نيودلهي، الهند-27 أكتوبر 2021
عرض الصاروخ ��لباليستي بعيد المدى " أنغي-5" خلال عرض يوم الجمهورية، في نيودلهي، الهند-27 أكتوبر 2021 Copyright Manish Swarup/ AP.
بقلم:  يورونيوز
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قامت الهند بأول تجربة إطلاق لصاروخ"أغني-5" الباليستي والعابر للقارات والمزود بأنظمة ملاحة تمكنه من إصابة أهداف على بعد 5 آلاف كم بدقة عالية.

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أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاثنين، أن الهند أجرت بنجاح أول رحلة تجريبية لصاروخ مطور محلياً يمكنه حمل رؤوس حربية متعددة.

وقال مودي على موقع "إكس" X، إن صاروخ "أنغي-5" مطور محلياً ومزود بتكنولوجيا مركبات العودة المتعددة الأهداف المستقلة (MIRV).

وتعمل الهند على تطوير أنظمتها الصاروخية المتوسطة والطويلة المدى منذ التسعينيات مع تزايد منافستها الاستراتيجية مع الصين.

وفي عام 2021، نجحت الهند في اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رؤوس نووية، يصل مداه إلى 5000 كيلومتر (3125 ميلاً) ويُعتقد أنه قادر على استهداف جميع أنحاء الصين تقريباً. صواريخ "أغني" هي صواريخ باليستية أرض-أرض بعيدة المدى.

كما أن الهند قادرة على ضرب أي مكان في باكستان المجاورة، منافستها اللدودة التي خاضت معها ثلاث حروب منذ حصولها على الاستقلال من المستعمرين البريطانيين في عام 1947.

المصادر الإضافية • أ ب

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