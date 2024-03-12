شاهد: بعد استهداف الجولان والجليل الأعلى بـ100 صاروخ.. الجيش الإسرائيلي يضرب منصات صاروخية لحزب الله

بقلم: يورونيوز

أعلن حزب الله، الثلاثاء، قصفه مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري بأكثر من 100 صاروخ كاتيوشا.

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وقال في منشور على حسابه بمنصة تلغرام، إن عناصره "‌‏قصفوا صباح يوم ‏الثلاثاء، ‏مقر قيادة الدفاع‏ الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ‏ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا".‏

وأضاف أن القصف جاء "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، ورداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا وقرانا ومدننا وآخرها في محيط مدينة بعلبك (جنوب لبنان) واستشهاد ‏مواطن".

وتبعد ثكنة كيلع ‌التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل حوالي 15 كلم عن الحدود اللبنانية.

من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، رصد إطلاق 100 صاروخ من لبنان على منطقة الجولان السورية.

ووصفت الإذاعة ما جرى بأنه "قصف عنيف"، وقالت: "تم إطلاق ما مجموعه حوالي 100 صاروخ على الجولان هذا الصباح".

وتابعت: تم إطلاق الصواريخ دون إنذارات، ودون وقوع إصابات أو أضرار.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغارت طائرات حربية على ثلاث منصات إطلاق القذائف الصاروخيّة التي تم استخدامها صباح اليوم في عمليات الإطلاق نحو منطقة هضبة الجولان" دون مزيد من التفاصيل.