ربطوهم بحبل وجرّوهم بطريقة مُهينة.. فيديو اعتقال الجيش الإسرائيلي لـ6 فلسطينيين يثير غضباً واسعاً

بقلم: يورونيوز

انتشر فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين 11 مارس/آذار 2024، يظهر اعتقال فلسطينيين بالقدس من قبل قوات الجيش الإسرائيلي بطريقة مهينة.

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ويُظهر الفيديو الطريقة التي كبّل بها الجيش 6 فلسطينيين بحبل واحد، وقام أحد الجنود بجرّهم بطريقة تخدش الكرامة الإنسانية.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن عملية الاعتقال كانت في بلدة العيسوية، شمال شرقي القدس.

ونقلت الوكالة، أن الجيش دخلت إلى البلدة، واعتقل ستة مواطنين كانوا يتواجدون في أحد الشوارع.

7530 معتقل في الضفة

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، قد أعلنا في بيان مشترك، أن إسرائيل اعتقلت عشية أول أيام شهر رمضان 25 فلسطينياً، ما يرفع حصيلة المعتقلين بالضفة الغربية إلى 7530 منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكر البيان أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ الأحد وحتى صباح الإثنين، 25 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون، وتوزعت الاعتقالات في محافظات رام الله (وسط) وقلقيلية وسلفيت (شمال) وبيت لحم (جنوب)".

كما أضاف البيان أنه بذلك "يرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 7530″، منهم من تم الإفراج عنهم، وآخرون ما زالوا رهن الاعتقال.