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فيديو: مقتل تسعة على الأقل وإصابة آخرين في انهيار مبنى سكني بوسط باكستان

موقع المبنى المنهار
موقع المبنى المنهار Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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قالت السلطات الباكستانية إن مبنى سكنيا مكونا من ثلاثة طوابق انهار في مدينة مولتان بإقليم البنجاب في وسط باكستان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

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وأسفر الانهيار عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين على الأقل. وقال المسؤول المحلي رضوان قدير إن الانهيار وقع في مدينة ملتان بإقليم البنجاب شرقي البلاد، وسقطت أنقاض المبنى المنهار على منازل مجاورة، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص هناك. وأضاف أن من بين القتلى أربعة أفراد من عائلة واحدة.
وقال أشفق مالك، وهو قريب لأحد المتوفين بالحادث، إن المبنى انهار عقب آذان المغرب بينما كان السكان يفطرون خلال أول يوم بشهر رمضان.

ولم يعرف على الفور سبب الانهيار. وانهيارات المباني أمر شائع في باكستان، حيث يتم بناء العديد من المنازل بشكل سيء بمواد بناء رخيصة وغالباً ما يتم تجاهل إرشادات السلامة لخفض التكاليف. وفي يونيو 2020، انهار مبنى سكني في كراتشي، أكبر مدينة في البلاد، مما أسفر عن مقتل 22 شخصًا.

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