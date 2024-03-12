بقلم: يورونيوز

البنتاغون سيزود أوكرانيا بأسلحة إضافية بقيمة 300 مليون دولار

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وهذه هي أول حزمة أسلحة يعلنها البنتاغون لصالح أوكرانيا منذ ديسمبر/كانون الأول، عندما أقر بنفاد أموال تجديد الموارد.

وسحبت الولايات المتحدة من مخزوناتها الاحتياطية ذخائر وأنظمة الدفاع الجوي أسلحة أخرى على أن تتعاقد من أجل تعويضها، الإجراء الذي لم ينفذ حتى الآن.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع إن الحزمة تمثل "فرصة لمرة واحدة" - ما لم يمرر الكونغرس مشروع قانون الإنفاق التكميلي المتعثر الذي يتضمن ما يقرب من 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وقال المسؤول إنه من المتوقع أن تشمل صواريخ مضادة للطائرات وقذائف مدفعية وأنظمة مدرعة.

ويأتي إعلان المساعدات في الوقت الذي يتواجد فيه القادة البولنديون في واشنطن للضغط على الولايات المتحدة للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه بشأن تجديد الأموال لأوكرانيا في لحظة حرجة من الحرب.