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"مسقط رأس زيلينسكي".. مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي على مدينة كريفي ريه

هجوم روسي على مدينة كريفي ريه في إقليم دنيبروبتروفسك
هجوم روسي على مدينة كريفي ريه في إقليم دنيبروبتروفسك Copyright يوروفيجن
بقلم:  يورونيوز
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"مسقط رأس زيلينسكي".. مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي على مدينة كريفي ريه

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أدت غارة جوية روسية استهدفت مدينة كريفي ريه في إقليم دنيبروبتروفسك إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات.

وقال رئيس إدارة كريفي ريه العسكرية في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن 44 شخصًا أصيبوا في الهجوم.

والمدينة الواقعة في مقاطعة دنيبروبتروفسك هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ووفقًا لتصريحات رئيس إدارة كريفي ريه، فإن ستة أشخاص من بين المصابين هم في حالة حرجة.

وقتل طفلان في الهجوم.

وتضرر حوالي 20 مبنى متعدد الطوابق، بالإضافة إلى روضتين ومدرستين ومنشأة تجارية ومبنى إداري ومتجر ومخزن، في الضربة الروسية.

وشارك مئات الأشخاص في عمليات الإنقاذ، وتم نصب خيام في الموقع لتقديم المساعدة للضحايا.

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