بقلم: يورونيوز

هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب شمال إسرائيل

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ذكرت وسائل إعلام عبرية وعربية، أن هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربت شمال إسرائيل وشعر بها سكان لبنان والأردن.

وذكرت مصادر عبرية، أن الهزة الارضية حدثت في صفد وطبريا وتم الشعور بها في بعض أجزاء الدول المحيطة وشعر بها أيضا سكان تل ابيب.

وجاءت هذه الهزة في الوقت الذي تخوض فيه الدولة العبرية حربا طاحنة في قطاع غزة، أسفرت حتى اليوم عن مقتل أكثر من 31 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في القطاع المنكوب.