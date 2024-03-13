بقلم: يورونيوز

بعد نصف عام من الحرب: قصف متواصل على غزة وخطوط حمراء متعارضة قد تضع بايدن ونتنياهو على مسار تصادمي

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بعد نصف عام من الحرب، حال القطاع لم يتبدل بعد!

قصف متواصل وغارات لا تهدأ وعشرات القتلى يسجلون يوميا إلى لائحة تطول وتطول من الضحايا الذي قتلتهم إسرائيل في غزة، معظمهم من النساء والأطفال.

وبحسب آخر الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، إن عدد الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل خلال 5 أشهر في قطاع غزة يفوق عدد الذين قتلوا في حروب العالم خلال 4 سنوات.

وبينما تسعى الولايات المتحدة والدول الغربية إلى الحد من اتساع رقعة النار، تحسبًا من اندلاع حرب كبرى في المنطقة، ارتفعت وتيرة المواجهات في الساعات الأخيرة على الجبهة الشمالية لإسرائيل، حيث تتصارع قواتها مع حزب الله.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي إلى بدء "الحرب على لبنان الآن".

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، يورا سالتس، قوله إن "إسرائيل فقدت قوة الردع في حدودها الشمالية وغير قادرة على استعادتها".