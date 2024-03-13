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في خطوة غير مسبوقة..جراحون يستعينون بنظارة آبل فيجن برو لإجراء عملية في العمود الفقري

طاقم طبي يرتدي نظارة ابل فيجن برو
طاقم طبي يرتدي نظارة ابل فيجن برو Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قامت مساعدة جراح في مستشفى كرومويل في لندن باستخدام نظارة "آبل فيجن برو" لإجراء عملية جراحية، في خطوة تكنولوجية غير مسبوقة تعكس دور آبل المتنامي في المجال الطبي.

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وارتدت سويفي فرهو، مساعدة الجراح نظارة " أبل فيجن برو " قبل وأثناء عملية جراحية للعمود الفقري، لاختيار الأدوات المطلوبة وعرض نماذج ثلاثية الأبعاد على شاشات كبيرة لمساعدة الجراح. حيث تعمل النظارة وفقا للشركة العملاقة على مزج المشاهد المصورة من الواقع بمشاهد من العالم الافتراضي. 

وأفادت فرهو إنه على النقيض من الوسائل التقليدية التي تتطلب من الجراحين تحديد المواقع الفعلية تسهل نظارات فيجن برو العمل كما تقضي على احتمال حدوث أخطاء بشرية بحسب قولها.

ويوضح الجراح المسؤول، دكتور أفتاب إن قدرة نظارات آبل برو قد تعزز الدقة الجراحية وتقلل من الأخطاء البشرية. 

وكانت شركة آبل قد نشرت بيانا صحفيا قالت فيه: "بفضل القدرات الفريدة لنظام التشغيل VisionOS، يقوم مطورو الرعاية الصحية بإنشاء تطبيقات جديدة لم تكن ممكنة من قبل، مما يؤدي إلى إحداث تحول في مجالات مثل التعليم السريري، والتخطيط الجراحي، والتدريب، والتصوير الطبي، والصحة السلوكية، والمزيد".

المصادر الإضافية • موقع ماشبال

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