قطر تسعى للكشف عن المصادر في قضية إعدام صحفي أمريكي تتهم عائلته الدوحة بتمويل متطرفين

بقلم: يورونيوز

يعمل بنك قطر الوطني ومؤسسة قطر الخيرية إلى الكشف عن هويات أفراد، قدموا وثائق تدعم دعوى قضائية رفعتها عائلة الصحفي الأمريكي ستيفن سوتلوف، الذي قطع رأسه على يد تنظيم داعش في 2014، وذلك وفقًا لوثائق وصفت بأنها قانونية، جرى تقديمها في الولايات المتحدة، بحسب موقع "بلومبرغ" الإخباري.

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كان ستيفن سوتلوف وصحفي أمريكي آخر هو جيمس فولي في سوريا لتغطية الحرب، عندما قام أعضاء تنظيم داعش بأسرهما وتعذيبهما ثم قتلهما في عام 2014. ونشر التنظيم مقاطع فيديو لإعدامهما على الإنترنت، موجهة إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وفي دعوى قضائية رُفعت في محكمة فلوريدا في مايو 2022، ادعت عائلة سوتلوف أن كيانات قطرية حوّلت 800 ألف دولار إلى قاضي داعش فاضل السليم، الذي أمر بإعدامه.

وزعمت العائلة الأمريكية أن قطر قامت عن علم بتمويل المتمردين المتطرفين، من أجل زعزعة استقرار الحكومة السورية، وأشارت العائلة علنا إلى بنك قطر الوطني وجمعية قطر الخيرية، كشريكين متآمرين في تسهيل المعاملات التي مولت تنظيم داعش. لكن بنك قطر الوطني وجمعية قطر الخيرية اعتبرا أن القضية لا أساس لها من الصحة. ويمكن لعائلة سوتلوف مقاضاة بنك قطر بشان أموال داعش.

قدم بنك قطر الوطني وقطر الخيرية طلبًا قبل يومين بخصوص أمر، يخول إجراءات بالتحري من مكتب المحاماة الذي يمثل العائلة، بشأن هوية الشخص أو الأفراد الذين قدموا السجلات المصرفية، التي يُزعم أنها تربط أصحابها بعملية دفع سهلت مقتل سوتلوف، بحسب الوثائق التي تفيد بأن سجلات التحويلات المصرفية والإلكترونية مزورة.

من جانبه أكد المستشار العام لبنك قطر الوطني الإيداع عبر البريد الإلكتروني، قائلا إن البنك ضحية محاولة لتشويه سمعته، وإنه يخطط لمحاسبة الأفراد "بأقصى العقوبات القانونية". أما مؤسسة قطر الخيرية فإنها لم ترد على الفور على طلب من أجل التعليق.