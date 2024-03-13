بقلم: يورونيوز

توقيف مواطن كوري جنوبي متهم بالتجسس في روسيا: ماذا نعرف حتى الآن؟

اعلان

أكدت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، اعتقال أحد مواطنيها في روسيا بتهمة التجسس.

وكان قد تم الإبلاغ عن الاعتقال لأول مرة مساء الاثنين من قبل وكالة الأنباء الحكومية الروسية "تاس"، نقلاً عن مصادر إنفاذ القانون.

وأفادت "تاس" أن المواطن الكوري الجنوبي، بايك وون سون (53 عامًا)، محتجز في مركز "ليفورتوفو" للاحتجاز في موسكو، حيث يجري التحقيق معه بتهمة نقل معلومات سرية إلى وكالة استخبارات أجنبية.

وتم اعتقال بايك في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا الشهر الماضي ونقل إلى موسكو، حيث مددت المحكمة يوم الاثنين فترة احتجازه حتى 15 يونيو/حزيران.

هذا الاعتقال يمثل المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال مواطن كوري جنوبي في روسيا بتهمة التجسس.

وأكدت وزارة خارجية كوريا الجنوبية اعتقال بايك، وقالت إن بعثتها الدبلوماسية في روسيا تقدم المساعدة.

وأعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن أملها في أن يتمكن بايك من العودة إلى عائلته في أقرب وقت ممكن.

ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل أخرى عن هوية بايك أو طبيعة المعلومات التي يُزعم أنه قام بنقلها.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب"، أن بايك كان يعمل في منظمة إنسانية تساعد المنشقين الكوريين الشماليين.

وأضاف تقرير صادر عن الوكالة الكورية الجنوبية للأنباء، أن السلطات الروسية اعتقلت زوجة بايك لكنها أطلقت سراحها فيما بعد. وهي حاليا في كوريا الجنوبية.

وذكرت "تاس"، أن بايك هو مؤسس ومدير وكالة سفر مقرها روسيا.

تأتي هذه التطورات في ظل توتر العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا بسبب حرب أوكرانيا.