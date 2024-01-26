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حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة التجسس.. الصين تؤكد توقيف بريطاني في 2022

العلم الصيني إلى جانب العلم الأمريكي
العلم الصيني إلى جانب العلم الأمريكي Copyright Andy Wong/Copyright 2024.
بقلم:  يورونيوز
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أكدت الحكومة الصينية يوم الجمعة، أن رجل أعمال بريطاني مقيم في الصين منذ فترة طويلة أدين بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التجسس في عام 2022.

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أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين، خلال مؤتمر صحفي، بأن المتهم إيان جيه ستونز قد أدين بتهمة تسريب معلومات استخباراتية لجهات أجنبية. ولم يقدم أي توضيحات إضافية بشأن هذه الاتهامات.

الحكومة البريطانية والحكومة الأمريكية، حذرتا قبل فترة، من خطر الاعتقال التعسفي وفقًا لقوانين الأمن القومي الصينية.

وتم اعتقال موظف بشركة أدوية يابانية العام الماضي للاشتباه بقيامه أعمال تجسس. وقد أدى تنفيذ النسخة الجديدة من القانون في 1 يوليو/تموز 2023 إلى زيادة المخاوف المتعلقة بالعمل في الصين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المدعى عليه قد قدم استئنافًا ضد الحكم الصادر بحقه، ولكن تم تأييد قرار المحكمة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان مقال صدر عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، أشار في وقت سابق إلى أن ستونز البالغ من العمر 70 عاما، ويعمل في الصين منذ أربعة عقود، شغل مناصب في شركات أمريكية كبيرة مثل جنرال موتورز وفايزر قبل أن يؤسس شركة استشارية تدعى نافيسينو بارتنرز قبل نحو 15 عاما.

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