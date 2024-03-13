EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

"موقفكم انتقائي ومتناقض".. رئيس وزراء ماليزيا ينتقد "نفاق" الغرب خلال لقائه المستشار الألماني

المستشار الألماني أولاف شولتز، على اليمين، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم
المستشار الألماني أولاف شولتز، على اليمين، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم Copyright AP Photo/Fatima Shbair
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

ندّد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، يوم الإثنين، بموقف الدول الغربية مما يحدث في غزة، واصفاً ذلك بأنه "نفاق"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في العاصمة برلين.

اعلان

وخلال المؤتمر، سئل إبراهيم فيما لو كان يدين حركة حماس بسبب هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعما يفكر فيه بخصوص الجهود الرامية لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بغزة، ليرد بالقول: "على الدول الغربية وضع حد لموقفها الانتقائي والمتناقض". 

وتابع: "ما أرفضه بشدة هو هذه الرواية، هذا الهوس، وكأن المشكلة برمتها تبدأ وتنتهي في 7 أكتوبر، لم تبدأ في 7 أكتوبر، ولم تنتهِ في 7 أكتوبر، بل بدأت قبل أربعة عقود من الزمن. "أين ألقينا بإنسانيتنا؟ لماذا هذا النفاق؟"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

 وأضاف أنور: "نحن نعارض الاحتلال أو الفصل العنصري، أو التطهير العرقي، أو نزع ملكية أي بلد، سواء كان ذلك في أوكرانيا أو في غزة. لا يمكننا محو 40 عاماً من الفظائع والسلب، التي أدت إلى رد الفعل والغضب من جانب الناس".

وعلى الرغم من الاختلاف الكبير في وجهات النظر، إلا أن رئيس الوزراء الماليزي اتفق مع المستشار الألماني على نقطة أساسية وهي ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والحاجة الملحة لتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وقال أنور: "إنني أتفق مع ما قاله المستشار الألماني بشأن الحل النهائي المتمثل في وجود دولتين لضمان السلام لكلا البلدين، والعمل على مفهوم يضمن وجود تنمية اقتصادية وتقدم للشعبين".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"خطوط حمراء متناقضة".. بايدن ونتنياهو على وشك المواجهة بسبب عزم الأخير اجتياح رفح

فئران، رمضان والحرب في غزة.. رسم كاريكاتيري فرنسي يثير جدلا واسعا

ترامب وبايدن يستعدان لمواجهة جديدة في سباق الرئاسة الأمريكية

ألمانيا ماليزيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني