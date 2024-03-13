"موقفكم انتقائي ومتناقض".. رئيس وزراء ماليزيا ينتقد "نفاق" الغرب خلال لقائه المستشار الألماني

بقلم: يورونيوز

ندّد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، يوم الإثنين، بموقف الدول الغربية مما يحدث في غزة، واصفاً ذلك بأنه "نفاق"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في العاصمة برلين.

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وخلال المؤتمر، سئل إبراهيم فيما لو كان يدين حركة حماس بسبب هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعما يفكر فيه بخصوص الجهود الرامية لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بغزة، ليرد بالقول: "على الدول الغربية وضع حد لموقفها الانتقائي والمتناقض".

وتابع: "ما أرفضه بشدة هو هذه الرواية، هذا الهوس، وكأن المشكلة برمتها تبدأ وتنتهي في 7 أكتوبر، لم تبدأ في 7 أكتوبر، ولم تنتهِ في 7 أكتوبر، بل بدأت قبل أربعة عقود من الزمن. "أين ألقينا بإنسانيتنا؟ لماذا هذا النفاق؟"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأضاف أنور: "نحن نعارض الاحتلال أو الفصل العنصري، أو التطهير العرقي، أو نزع ملكية أي بلد، سواء كان ذلك في أوكرانيا أو في غزة. لا يمكننا محو 40 عاماً من الفظائع والسلب، التي أدت إلى رد الفعل والغضب من جانب الناس".

وعلى الرغم من الاختلاف الكبير في وجهات النظر، إلا أن رئيس الوزراء الماليزي اتفق مع المستشار الألماني على نقطة أساسية وهي ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والحاجة الملحة لتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وقال أنور: "إنني أتفق مع ما قاله المستشار الألماني بشأن الحل النهائي المتمثل في وجود دولتين لضمان السلام لكلا البلدين، والعمل على مفهوم يضمن وجود تنمية اقتصادية وتقدم للشعبين".