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شاهد: المستشار الألماني يضيء أول شمعة في عيد الأنوار اليهودي ويجدد "دعمه الثابت" لإسرائيل

المستشار الألماني يضيء الشعلة إلى جانب حاخام برلين يهودا تيتشتال
المستشار الألماني يضيء الشعلة إلى جانب حاخام برلين يهودا تيتشتال Copyright Markus Schreiber/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الخميس عن دعمه الثابت للشعب اليهودي عندما أضاء أول شمعة في عيد الأنوار (الحانوكا) على شمعدان عملاق أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة في برلين.

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وقال شولتس، الذي كان يرتدي قلنسوة مخملية سوداء، للعديد من الزوار في وسط العاصمة الألمانية: "أتمنى أن تشرق شمعة حانوكا أبعد من هذه الساحة ولمدة أطول بكثير من مجرد أيام حانوكا الثمانية".

وأضاف "حانوكا يرمز إلى الأمل والثقة(..)هناك حاجة إلى كليهما بشكل خاص هذه الأيام. لقد هزنا الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إسرائيل بشدة".

وأضاف شولتز: “يجب على كل واحد منا أن يعارض هذا الإرهاب بوضوح”.

وكان شولتز مؤيدا صريحا لإسرائيل وشدد مرات عديدة على حق البلاد في الدفاع عن نفسها ضد حماس.

ودعا حاخام برلين يهودا تيتشتال، الذي قُتل جده الأكبر على يد النازيين في المحرقة، اليهود وغير اليهود على حد سواء إلى مواجهة الكراهية بالحب.

المصادر الإضافية • أ ب

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