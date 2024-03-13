فئران، رمضان والحرب في غزة.. رسم كاريكاتيري فرنسي يثير جدلا واسعا

بقلم: يورونيوز

ومن بين الرسائل التي تلقتها الرسامة الفرنسية بعد نشر الكاريكاتير في صحيفة "ليبراسيون":"اهربي يا سافلة، ستُقتلين قريباً مع جميع أفراد عائلتك"

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تلقت الرسامة الفرنسية كورين راي، المعروفة بـ "كوكو"، تهديدات ورسائل عدائية بعد نشرها كاريكاتير ساخر في صحيفة "ليبراسيون" بعنوان "رمضان في غزة".

الرسم الكاريكاتيري، الذي نُشر بالأبيض والأسود، يصوّر رجلاً وامرأة وطفلاً، وهم يتجولون وسط أنقاض الأبنية المدمرة في القطاع الفلسطيني المنكوب الذي يخوض حرباً ضد إسرائيل منذ نصف عام.

ويظهر في الرسم الذي نُشر في عدد الاثنين 11 مارس/آذار، الركام والأنقاض، وذراع تخرج من بين الأنقاض كأنها تناشد المساعدة، وشخص نحيل يركض وراء جرذين، أحدهما يحمل عينًا في فمه والآخر يحمل عظمة، بالإضافة إلى وجود صراصير تتقيأ.

وعندما يحاول الرجل صيد أحد الجرذان ليأكله، تصفعه المرأة على يده وتوبخه، قائلة "لا قبل غروب الشمس!"، في دلالة إلى الحاجة إلى الصبر والانتظار، حتى غروب الشمس والآذان، ليتمكن من الاكل.

وفوق رؤوسهم كتبت عبارة "بداية شهر الصوم"، في إشارة إلى شهر رمضان الذي بدأ يوم الإثنين.

وأرادت الرسامة الفرنسية الناجية من هجوم "شارلي إيبدو" تصوير مشهد الجوع في القطاع، فأظهرت الرجل وهو يلاحق الجرذان بحثًا عن الطعام لسد جوعه.

وأشارت بسخرية إلى الفجوة بين السكان الذين يتضورون جوعاً والصرامة الإسلامية التي تدعو إليها حماس، والتي تطالب الناس بصيام شهر رمضان، رغم نقص الغذاء والمجاعة التي تهدد القطاع.

ومنذ نشر هذا الرسم، تلقت كوكو العديد من الرسائل العدائية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت كوكو عبر منصة "إكس": "هذه عينة صغيرة (صغيرة جدا) من السخافات والتهديدات والرسائل المعادية للسامية التي تلقيتها بعد نشر هذا الرسم في ليبيه (ليبراسيون). رسم (أتحمل مسؤوليته تماماً!) يبرز يأس الفلسطينيين، ويدين الجوع في غزة، ولكنه يسخر أيضًا من عبثية الدين".

ومن بين الرسائل التي تلقتها كوكو "كان يجب أن يتخلصوا منك في 7 يناير"، أي في الهجوم الذي وقع على صحيفة "شارلي إيبدو الساخرة في السابع من يناير من العام 2015".

وكتب آخر، وهو يتوعد ريه "اهربي يا سافلة، ستُقتلين قريباً مع جميع أفراد عائلتك".

ووسط الهجمات، حرص جان-لوك أدينور، نائب رئيس تحرير "شارلي إيبدو"، على دعم زميلته.

وقال أدينور إنه لا يتقبل السخافة في التغريدات، ويعارض النوايا السيئة واستغلال الأمور لأغراض سياسية. كما يعبر عن دعمه الكامل لكوكو، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن تكون لديك رؤية سلبية لتضليل الجماهير وخداعهم بشأن هذا الرسم باعتبار أنه يهاجم الفلسطينيين".