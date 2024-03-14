بسبب المقاطعة.. سلسلة مطاعم ماكدونالدز تخسر حوالي 7 مليارات دولار

بقلم: يورونيوز

فقدت سلسلة مطاعم ماكدونالدز حوالي 7 مليارات دولار، الأربعاء بعد إعلان مديرها المالي بساعات عن تداعيات المقاطعة في العالم العربي والإسلامي على المبيعات خلال هذا العام.

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أعلن إيان بوردن، المدير المالي لسلسلة المطاعم، في مؤتمر "يو بي إس" العالمي للمستهلكين والتجزئة أن المبيعات للربع الأول لشركة ماكدونالدز ستكون أقل مما كانت عليه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبلغ معدل نمو المبيعات في الشرق الأوسط والصين والهند، 0.7 في المئة في الربع الأخير من عام 2023، مما يعكس تراجعا كبيرا مقارنة بتوقعات الأسواق.

وانتشرت الدعوات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية بعد أن شنت إسرائيل حربها الدامية على قطاع غزة ردا على تنفذ حركة حماس هجومها الباغت على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.

وأثار إعلان سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" فرع إسرائيل، تقديمه وجبات مجانية لآلاف الجنود الإسرائيليين غضب عدد كبير، مما أدى إلى إحراق وتدمير بعض الفروع في تركيا ولبنان ومصر وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية

وأثار إعلان سلسلة مطاعم ماكدونالدز فرع إسرائيل، تقديم وجبات مجانية لآلاف الجنود الإسرائيليين، غضب عدد كبير من الناشطين الداعمين لفلسطين.

ودفع العشرات إلى اقتحام وتكسير وحرق بعض الفروع في تركيا ولبنان ومصر، حسب ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية".

تعتمد سلسلة مطاعم ماكدونالدزعلى نظام يعتمد على منح الامتياز لشركات أخرى، التي تمتلك وتدير هذه المتاجر، ويوجد في الشرق الأوسط نحو 5 بالمئة من أصل 40 ألف متجر في العالم.

واستخدمت المقاطعة من قبل المجموعات الحقوقية في 1950 و1960 كأداة اجتماعية ضد الشركات الممارسة للتمييز العنصري ضد الأقلية السوداء في الولايات المتحدة.