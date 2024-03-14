قتيلان وخمسة جرحى في غارة روسية على مدينة ميرنوهراد

بقلم: يورونيوز

جاء هذا الهجوم بينما تواصل مدينة كريفي ريه في إقليم دنيبروبتروفسك التعامل مع آثار الهجوم الروسي العنيف الذي استهدف يوم أمس مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

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قتل شخصان، وأصيب 5 آخرون في هجوم روسي استهدف في الساعات الأخيرة مدينة ميرنوهراد الأوكرانية، جاء هذا الهجوم بينما تواصل مدينة كريفي ريه في إقليم دنيبروبتروفسك التعامل مع آثار الهجوم الروسي القاتل الذي استهدف يوم أمس مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وأدى قصف الجيش الروسي لمدينة ميرنوهراد يوم الأربعاء 13 مارس/آذار إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.

وأطلقت القوات الروسية صاروخا أصاب مبنى مكوناً من خمسة طوابق، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمباني المجاورة.

ويتلقى أربعة من السكان الذين أصيبوا في القصف العلاج في مستشفى محلي.

وقالت تمارا مايدانيك، من سكان المدينة، إنها وجدت نفسها تحت أنقاض شقتها، وقام أقاربها وجيرانها بانتشالها من بين الردم.

وقالت ليودميلا، وهي امرأة تعيش في مبنى مجاور، إنها لم تكن في المنزل تلك الليلة، ولكنها جاءت لتفقد الأضرار التي لحقت بشقتها.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في ميرنوهراد، يوري تريتياك، إن القوات الروسية قصفت المبنى بصاروخ Grom-E1، مما أدى إلى تدمير مدخلين بالكامل، ولا يمكن إصلاحهما.

ويضيف أن هذه هي أول إصابة مباشرة لمبنى سكني في ميرنوهراد. وبسبب القصف المستمر، ارتفع عدد الأشخاص الذين يريدون مغادرة المدينة.