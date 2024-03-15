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الشرطة الفرنسية تعتقل 5 مشتبهين في قضية قتل الشاب الفرنسي توماس

أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في باريس
أعلى محكمة إدارية في فرنسا، في باريس Copyright AP/Odesa City Administration
بقلم:  يورونيوز
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اعتقلت الشرطة الفرنسية الاثنين 11 مشتبها به في جريمة قتل الشاب توماس والتي وقعت في نهاية العام الماضي.

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ووفقا لوسائل إعلام فرنسية تم توجيه تهمة "القتل العمد ومحاولة القتل العمد على يد عصابة منظمة" إلى 5 مشتبهين فيما إطلق سراح الـ6 الآخريين لعدم وجود أدلة، بعد جلسات الاستماع التي جرت الخميس والجمعة.

وقتل الشاب الفرنسي والبالغ 16 عاما، طعنا خلال حفلة راقصة في إحدى قرى كريبول في 18 نوفمبر/تشرين الثاني. وقال مكتب المدعي العام في فالنسيا إن بداية الشجار بدأ حول ملاحظات لقصة شعر تحولت فيما بعد لجريمة قتل.

وقد استغل اليمين المتطرف وفاة الشاب واتهمت أحياء المهاجرين القريبة مما أسفر عن فوضى ومظاهرات في جنوب فرنسا.

المصادر الإضافية • وسائل إعلام فرنسية محلية

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