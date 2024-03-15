فرنسي لبناني .. إمبراطور الإعلام الجديد في أوروبا يستحوذ على مجموعة "ألتيس ميديا" الفرنسية

بقلم: يورونيوز

في مفاجأة مدوية، أعلنت مجموعة CMA CGM للشحن البحري، المملوكة للملياردير الفرنسي اللبناني ذو الأصول السورية رودولف سعادة، عن توقيع اتفاقية لشراء 100% من أسهم Altice Media.

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وتشمل الصفقة قنوات بارزة مثل BFMTV و راديو RMC و BFM Business و BFM Régions و RMC Story.

وبلغت قيمة الصفقة 1.55 مليار يورو، وتُعد خطوة استراتيجية هامة لـ CMA CGM تهدف إلى تكوين قطب إعلامي متميز يركز على محتوى المعلومات والرياضة والترفيه.

وأشارت شركة "سي إم آ سي جي إم" CMA CGM إلى أنها ستستحوذ على 80% من شركة "ألتيس ميديا"، على أن تستحوذ شركة Merit France القابضة المملوكة لرودولف سعادة على نسبة 20% المتبقية.

وشددت الشركة على التزامها بالحفاظ على التعددية والاستقلالية والأخلاقيات الصحفية في قنواتها.

وتأتي هذه الصفقة في ظل ظروف مالية صعبة تواجهها Altice، حيث تعاني ديون ضخمة تبلغ 60 مليار يورو. كما واجهت الشركة مؤخرًا فضيحة فساد، مما دفع رئيسها التنفيذي باتريك دراحي إلى التخلي عن بعض أصوله الإعلامية.

ويُعدّ رودولف سعاده من الشخصيات المُقربة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مما يمنحه نفوذًا كبيرًا في المشهد الإعلامي الفرنسي.

ويمتلك سعاده بالفعل مجموعة Whynot Media التي تضم صحفًا مثل La Provence و La Tribune، بالإضافة إلى حصص في M6 و Brut.

وُلِد سعادة في لبنان في الثالث من مارس ١٩٧٠، وهو اليوم صاحب مجموعة عائلية تأسست على يد والده جاك سعادة، الذي بدأ من الصفر ونجح في إنشاء ثالث أكبر شركة نقل بحري في العالم، "سي إم آ سي جي إم".