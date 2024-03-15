شاهد: إسرائيل تشدد إجراءاتها الأمنية في القدس قبل أول صلاة جمعة في رمضان

بقلم: يورونيوز

شددت الشرطة الإسرائيلية إجراءاتها الأمنية في القدس، قبيل صلاة أول جمعة من شهر رمضان.

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ومن المتوقع أن يحضر آلاف المصلين صلاة الظهر في الحرم القدسي المعروف لدى المسلمين باسم "الحرم الشريف" وعند اليهود باسم "جبل الهيكل".

ورغم الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، يأتي رمضان دون أي بوادر لنهاية للحرب المستمرة منذ خمسة أشهر في قطاع غزة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان غزة يتضورون جوعاً، في الوقت التي وصلت فيه حصيلة الموتى إلى أكثر من 31314 فلسطينياً .

وقتل نحو 1200 شخص معظمهم من المدنيين في جنوب اسرائيل خلال الهجوم لذي شنته حماس في السابع من تشرين الاول/أكتوبر، والذي أدى الى اندلاع الحرب.

وتحتجز حماس والفصائل الفلسطينية حوالي 100 رهينة حتى الآن.