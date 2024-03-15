زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل

بقلم: يورونيوز

دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، يوم الخميس، إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة، معتبراً أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضل الطريق، وبات يشكل عقبة أمام السلام في المنطقة، وسط أزمة إنسانية متزايدة في غزة.

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وانتقد شومر، أول زعيم للأغلبية اليهودية في مجلس الشيوخ وأعلى مسؤول يهودي في الولايات المتحدة، نتنياهو بشدة في خطاب استمر 40 دقيقة صباح الخميس في قاعة مجلس الشيوخ.

وقال شومر إن رئيس الوزراء وضع نفسه في ائتلاف من المتطرفين اليمينيين، "ونتيجة لذلك، سامح بكل الخسائر المدنية التي وقعت في غزة، الأمر الذي يدفع الدعم العالمي لإسرائيل إلى أدنى مستوياته التاريخية".

وأضاف: "لا يمكن لإسرائيل أن تبقى على قيد الحياة إذا أصبحت منبوذة".

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يعارض فيه عدد متزايد من الديمقراطيين نهج إسرائيل، ومع تكثيف الرئيس جو بايدن الضغط على حكومة نتنياهو من أجل إيلاء المزيد من الاهتمام لعدد القتلى المدنيين في غزة وسط القصف الإسرائيلي.

وبدأت الولايات المتحدة هذا الشهر عمليات إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، وأعلنت أنها ستنشئ رصيفًا مؤقتًا لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة عبر البحر.

وقدم شومر نفسه حتى الآن كحليف قوي للحكومة الإسرائيلية، حيث زار البلاد بعد أيام فقط من الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ويعتبرشومر أن نتنياهو، الذي عارض منذ فترة طويلة إقامة دولة فلسطينية، هو أحد العقبات العديدة التي تعترض طريق حل الدولتين الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وقال شومر إن نتنياهو "ضل طريقه من خلال السماح لبقائه السياسي بأن يكون له الأسبقية على المصالح العليا لإسرائيل".

ويلقي زعيم الأغلبية اللوم أيضًا على اليمين الإسرائيلي وحماس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، معتبراً أن وجودهم هو عائق أمام السلام في إسرائيل وغزة والضفة الغربية.

وقال شومر إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تملي نتيجة الانتخابات في إسرائيل، لكن "الانتخابات الجديدة هي السبيل الوحيد للسماح بعملية صنع قرار صحية ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد فيه الكثير من الإسرائيليين ثقتهم في رؤية واتجاه حكومتهم".

ورفض المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي التعليق على تصريحات شومر، قائلاً إن البيت الأبيض يركز بشكل أكبر على التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.