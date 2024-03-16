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عاجل. تغطية مستمرة: استمرار المفاوضات من أجل هدنة في قطاع غزة دون انفراجة

صورة لحجم الدمار الواسع في قطاع غزة
صورة لحجم الدمار الواسع في قطاع غزة Copyright Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع يومها الـ162 وسط مفاوضات مكثفة من اجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة جديدة لتبادل الرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

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وأشارت تقارير عربية وإسرائيلية إلى عدم التوصل إلى انفراجه بالمحادثات حيث تصمم حركة حماس على اتفاق يتضمن عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله وهو ما ترفضه إسرائيل التي تطلب أيضاً معرفة عدد الرهائن الذين على قيض الحياة في القطاع.

ووصلت حصيلة الحرب في غزة حتى الآن إلى 31490 قتيلاً و73439 إصابة منذ هجوم حركة حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة والذي راح ضحيته 1200 شخص في السابع من أكتوبر - تشرين الأول الماضي.

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