شاهد: استمرار عمليات إسقاط المساعدات الإغاثية على قطاع غزة وسط القصف

بقلم: يورونيوز

تأتي هذه العمليات التي تنفذها الولايات المتحدة بالتعاون مع مصر والأردن ودول صديقة لتخفيف معاناة الفلسطينيين خاصة بعد أن أطلقت منظمات أممية صافرات الإنذار مشيرة إلى أن شبح المجاعة بدأ يفتك بالقطاع المنكوب.

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استمرت صباح يوم السبت عمليات إسقاط المساعدات فوق قطاع غزة الذي يشهد حربا دامية تخوضها إسرائيل منذ أشهر، وأسفرت عن مقتل أكثر من 31 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء.

وتأتي هذه العمليات التي تنفذها الولايات المتحدة بالتعاون مع مصر والأردن ودول صديقة لتخفيف معاناة الفلسطينيين خاصة بعد أن أطلقت منظمات أممية صافرات الإنذار مشيرة إلى أن شبح المجاعة بدأ يفتك بالقطاع المنكوب.

March 16 USCENTCOM, Royal Jordanian Air Force Conduct Humanitarian Airdrops



U.S. Central Command and the Royal Jordanian Air Force conducted a combined humanitarian assistance airdrop into Northern Gaza on March 16, 2024, at 11:58 a.m. (Gaza time) to provide essential relief to… pic.twitter.com/hqWZ9RYvqf — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 16, 2024

ومع استمرار الصراع في القطاع مع استمرار إسرائيل في هجومها، أمكن أيضاً سماع أصوات الانفجارات بينما شوهد الدخان يتصاعد في أفق غزة.

وقالت الأونروا السبت، إن طفلاً من كل 3 أطفال دون السنتين في شمال غزة يعاني من سوء التغذية.

ولفتت في بيان إلى أن "طفلا من كل 3 أطفال دون السنتين في شمال غزة يعاني من سوء التغذية، وسوء التغذية ينتشر بسرعة بين الأطفال، ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة والمجاعة تلوح في الأفق".

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت أن أكثر من 25 طفلا قتلوا بسبب نقص الغذاء والجفاف ولانعدام الحليب.

وكانت عمليات الإسقاط الجوي جزءًا من جهد دولي للتغلب على الصعوبات الشديدة التي تواجه وصول المساعدات بالبر عبر معبر رفح إلى غزة.

ويعاني ربع سكان غزة من الجوع، بحسب الأمم المتحدة.