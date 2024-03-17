"ماكرون يقول أشياء غريبة".. تصريح للرئيس الفرنسي يثير غضب روسيا

بقلم: يورونيوز

وصفت وزارة الخارجية الروسية تلميحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إمكانية إرسال قوات برية إلى أوكرانيا، بأنها "أشياء غربية".

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جاء ذلك على لسان الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، الأحد، في مقابلة مع قناة "Solovyov Live TV" الروسية.

وأوضحت زاخاروفا أن الرئيس الفرنسي يدلي بتصريحات "مختلفة" بين فترة وأخرى.

وأضافت: "إنه يناقض نفسه باستمرار ويقول أشياء غريبة جدًا. أولاً، يتحدث عن إرسال قوات من الاتحاد الأوروبي أو الناتو إلى منطقة الصراع (في أوكرانيا)، ثم يؤكد أنه لن يحاول أبداً القيام بشيء من هذا القبيل".

وفي وقت سابق الأحد، ألمح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إمكانية شن عملية برية ضد روسيا في أوكرانيا، في إشارة إلى احتمال إرسال قوات برية غربية إلى البلد الذي يشهد عملية عسكرية روسية منذ 2022.

تصريح ماكرون نشرته صحيفة لوباريزيان الفرنسية مساء السبت خلال رحلة عودته على متن الطائرة بعد زيارة إلى برلين التقى فيها المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.

وقال: "ربما في مرحلة ما - أنا لا أريد ذلك ولن آخذ زمام المبادرة - يجب أن تكون هناك عمليات على الأرض، أيا كان شكلها، لمواجهة القوات الروسية".

وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.