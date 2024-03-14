ماكرون لا يستبعد مجددا إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا ويشير إلى عدم الحاجة لها الآن

بقلم: يورونيوز

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوى الغربية من إظهار أي علامات ضعف أمام روسيا، مكررا موقفه بأنه لا ينبغي استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، لكنه قال إن الوضع الحالي لا يتطلب ذلك.

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في مقابلة مع التلفزيون الوطني الفرنسي "تي أف 1" وقناة "فرنسا 2"، سُئل ماكرون عن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، وهو ما قاله علناً الشهر الماضي، مما أثار رفضاً من قادة أوروبيين آخرين، أكدوا أنهم لا يخططون للقيام بذلك. وقال ماكرون إن الوضع اليوم لا يتطلب إرسال تلك القوات، لكن"كل الخيارات ممكنة" على حد تعبيره.

ورفض ماكرون، الذي يشغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة في بلاده، وصف الحالة التي ستكون فيها فرنسا مستعدة لإرسال قوات، وقال إن فرنسا لن تقود هجومًا في أوكرانيا ضد روسيا، ووضف الحرب الروسية الأوكرانية بأنها "وجودية" بالنسبة لفرنسا وأوروبا.

وتأتي مقابلة ماكرون التلفزية بعد أن وافقت كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في تصويت رمزي على اتفاقية أمنية تمتد لعشر سنوات، وقعها ماكرون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي.

وبدا الرئيس الفرنسي الشهر الماضي معزولًا على الساحة الأوروبية، بعد أن أثارت تصريحاته في مؤتمر باريس شأن أوكرانيا احتجاجًا من قادة آخرين، فقد بدا المستشار الألماني أولاف شولتس على وجه الخصوص مناقضًا لماكرون، حيث قال إن المشاركين اتفقوا على أنه لن تكون هناك "قوات برية" أوروبية على الأراضي الأوكرانية.