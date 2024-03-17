بقلم: يورونيوز

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ163، حيث لم يتوقف فيه القصف على القطاع الذي يعاني سكانه من أوضاع إنسانية متردية.

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وفجر اليوم، قتل 12 شخصًا من عائلة واحدة أغلبهم من الأطفال والنساء، وأصيب عدد آخر، جراء قصف من طائرات إسرائيلية منزلًا في حي بشارة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، استهدفت غارات إسرائيلية المناطق الجنوبية لمدينة خانيونس بالتزامن مع أخرى استهدفت شمال شرقي رفح.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطرة في معارك وسط القطاع.

تابعوا تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة