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عاجل. تغطية مستمرة.. الجيش الإسرائيلي يسيطر على أكبر مستشفيات غزة ويعتقل نحو 80 شخصا

غزة 17/03/2024
غزة 17/03/2024 Copyright Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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مع دخول الحرب يومها الـ164، ومقتل نحو 31645 فلسيطنيًا وإصابة أكثر من 73676 شخصًا، تتجه الأنظار نحو مباحثات الصفقة الجديدة التي لم يتم الاتفاق على بنودها حتى الآن.

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على الصعيد الميداني، يستمر القصف الإسرائيلي على مناطق القطاع المختلفة سيما في خان يونس ودير البلح، بالتزامن مع الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار التي لم تلتفت إسرائيل لها، وسط إصرار حكومة نتنياهو على توسيع الحرب لتشمل مدينة رفح.

وفي مدينة غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي هجومه على مستشفى الشفاء في عملية وصفها بـ"الدقيقة"، أوقعت حتى الآن قتلى وسببت حالات اختناق بين النازحين داخل المستشفى بحسب وزارة الصحة في القطاع..

إنسانيا أصدرت اليونيسف تقريرًا صادمًا عن وضع الأطفال في القطاع، حيث أكدت أن أكثر من 13 ألف طفل لقوا حتفهم بسبب الحرب.

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