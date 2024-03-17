مساعدات اقتصادية بقيمة 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي إلى مصر

بقلم: يورونيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد عن تقديمه حزمة مساعدات بقيمة ثمانية مليارات دولار أمريكي لمساعدة مصر على الخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

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وقال مسؤولون مصريون إن توقيع الاتفاقية تم خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة اليوم حيث التقت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتأتي حزمة المساعدات مع تزايد مخاوف بروكسل من أن الضغوط الاقتصادية والصراعات في الدول المجاورة قد تدفع المزيد من المهاجرين غير النظاميين من مصر باتجاه الشواطئ الأوروبية.

وصاحب فون دير لاين خلال زيارتها إلى مصر زعماء كل من بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص واليونان.

وتشمل الحزمة منحاً وقروضاً على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وسيقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة لمصر لتحصين حدودها خاصة مع ليبيا، وهي نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.

وتضرر الاقتصاد المصري بشدة بسبب سنوات من المصروفات على مشاريع غير إنتاجية والتقشف الحكومي بمشاريع الصحة والتعليم والتصنيع ووباء فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا ومؤخرا، الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وتأتي حزمة المساعدات الأوروبية بعد عشرة أيام من الانخفاض الحاد في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار (47 جنيهاً للدولار) إثر تعويم البنك المركزي المصري لسعر الصرف من اجل مواجهة التضخم.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن أن القاهرة توصلت إلى اتفاق من أجل رفع قرض صندوق النقد الدولي من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار أمريكي.