شاهد: انفجارات وتصاعد الدخان نتيجة قصف أوكراني لمدينة بيلغورود الروسية

بقلم: يورونيوز

نشر مواطنون روس اليوم الأحد عدة مقاطع مصورة على مواقع التواصل تُظهر تصاعد لأعمدة دخان وأصوات وآثار انفجارات قوية إثر قصف أوكراني لمدينة بيلغورود الحدودية.

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كذلك أظهرت المقاطع الدمار الذي لحق بعدد من السيارات وسماع دوي صفارات الإنذار بشوارع المدينة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت إن قواتها قامت بتدمير تسع قذائف من نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد (RM-70 Vampire) وثلاث قذائف من نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد (Uragan) فوق منطقة بيلغورود.

وأطلقت أوكرانيا موجة من الهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مدناً روسيةً وذلك باليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية الروسية المتوقع أن يفوز بها الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 35 طائرة مسيّرة أوكرانية، من بينهم أربع طائرات فوق منطقة العاصمة موسكو، صباح الأحد.

ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثالث، حققت القوات الروسية مكاسب تدريجية على طول خط المواجهة، في حين ردت أوكرانيا بهجمات بطائرات بدون طيار في عمق روسيا وغارات عبر الحدود.