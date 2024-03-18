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شجرة غير مورقة في لندن يبعث فيها الفنان بانكسي "الحياة" من خلال رسم جداري

عمل جديد للفنان البريطاني بانكسي في شمال لندن
عمل جديد للفنان البريطاني بانكسي في شمال لندن Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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شجرة غير مورقة في لندن يبعث فيها الفنان بانكسي "الحياة" من خلال رسم جداري

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يوظف العمل الفني الجديد شجرة مقطوعة، ويضم شخصا يحمل خرطوما من الطلاء الأخضر كدلالة على ورق الأشجار.

وتجمع حشد من الزائرين حول العمل الفني وكان بينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين.

وأشار كوربين إلى أهمية العمل ورسالته البيئية، قائلا: "أعتقد ان العمل الفني يجبر الناس على فكرة أننا نعيش في عالم واحد، ونعيش في بيئة واحدة. "

لوحة جدارة لبانكسي في لندن. 2024/03/18
لوحة جدارة لبانكسي في لندن. 2024/03/18Alastair Grant/AP

وحصل بانكسي وهو فنان شوارع مجهول الهوية على جائزة أعظم فنان يعيش في بريطانيا عام 2007، وينشر جدارياته حول العالم كوسيلة للتعبير عن قضايا معاصرة أحيانا بطريقة ساخرة.

المصادر الإضافية • أ ب

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